’Dolberg gaat sowieso minuten maken’

De Deense selectie verzamelde deze week in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Ierland. Een paar dagen later wacht de vriendschappelijke ontmoeting met Oostenrijk. „Wat er ook gebeurt, Dolberg komt aan spelen toe”, zei Hareide tegen BT Sports. „Ook al moet ik nog bepalen hoe we het gaan aanpakken.”

Dolberg voelt vertrouwen bij zijn coach. „Het betekent veel voor me om weer bij de selectie te zitten. Ik wil er alles aan doen om de vaste spits te worden”, vertelt de Ajax-aanvaller. „Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik ga mijn best doen.”