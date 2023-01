Premium Het beste van De Telegraaf

Geschorste spelers voor onafhankelijk tribunaal Snookerwereld in de ban van matchfixing: tien Chinese spelers aangeklaagd

Liang Wenbo is een van de aangeklaagde spelers. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De internationale snookerwereld schudt op haar grondvesten en kijkt in een diep ravijn. De snel gestegen populariteit van het snooker in Azië, en met name in China, heeft ervoor gezorgd dat deze sport met het grootste matchfixing-schandaal ooit wordt geconfronteerd. Hoe zit dat precies?