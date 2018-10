’De beerput is echt open’

Ivan Leko, coach van Club Brugge. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het Belgische voetbal is in de ban van een grootschalig justitieel onderzoek naar witwaspraktijken, financiële malversaties en matchfixing. Er zijn invallen gedaan bij onder andere Anderlecht en Club Brugge, in totaal zijn er 57 huiszoekingen verricht, terwijl er 25 mensen, onder wie voetbalmakelaars, scheidsrechters en zelfs de trainer van landskampioen Club Brugge, zijn opgepakt voor verhoor.