Dopingbom staat op ontploffen in Kenia: 'Straks als sportieve paria Rusland achterna'

Lawrence Cherono won de marathon van Amsterdam in 2018 in een nieuw parcoursrecord. Ⓒ ANP/HH

De Keniaanse atletiekbond is bang voor een internationale uitsluiting van zijn atleten vanwege de vele dopinggevallen. Alleen al in 2022 zijn 25 Keniaanse atleten bestraft voor doping en tegen 19 atleten loopt een onderzoek. „Op dit moment liggen we op de intensive care”, zegt topbestuurder Barnabas Korir. „We staan op het punt als sportieve paria aan te sluiten bij Rusland. In dit tempo krijgen we misschien dit jaar al te maken met een internationale schorsing.”