Weer arrestaties in Belgisch schandaal

Op Cyprus werd een 52-jarige buitenlander opgepakt op verdenking van belastingontwijking en witwaspraktijken tussen 2012 en 2018 in België, op Cyprus en in andere Europese landen. Olivier Somers, investeerder bij KV Mechelen, en de financiële man van die club zijn in België aangehouden voor verhoor.

Eerder op de dag werden onder anderen Mogi Bayat, Dejan Veljkovic (beiden makelaars), Herman Van Holsbeeck (oud-manager Anderlecht), Ivan Leko (coach Club Brugge) en de twee scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière opgepakt. Alle personen die tot dusver zijn aangehouden, zijn verdachten in het onderzoek en geen getuigen, liet het federaal parket weten.

Volgens Belgische media zijn inmiddels 25 personen gearresteerd, onder wie ook twee journalisten. Het gaat om een verslaggever van Het Nieuwsblad en van Het Laatste Nieuws. De twee reporters, die allebei KV Mechelen volgen, worden waarschijnlijk verhoord voor hun contacten met Veljkovic, die omschreven wordt als de huismakelaar van onder meer KV Mechelen.