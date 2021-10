Directeur Keuken Kampioen Divisie: ’Sneller en strenger optreden’

De afgelopen weken ging het regelmatig mis bij wedstrijden in de Eredivisie. Dit weekeinde gebeurde dat ook in de Keuken Kampioen Divisie, de competitie waar de CED over gaat. De Limburgse derby tussen MVV en Roda JC in Maastricht moest vrijdagavond worden gestaakt vanwege ongeregeldheden op de tribunes. Zaterdag werd Excelsior - FC Eindhoven kort stilgelegd vanwege wangedrag van de supporters.

„Wat vrijdag bij MVV - Roda JC gebeurde, is dieptriest”, zegt Boele. „Zo’n 25 tot 30 personen verpesten het daar voor 6000 supporters in het stadion. In eerste instantie dachten we dat het ging om een ’post-coronapiek’, waarin bepaalde groepen mensen om wat voor reden dan ook stoom moesten afblazen. Maar dit is geen incident meer. We moeten voorkomen dat dit zich doorzet.”

Volgens Boele verpest een kleine minderheid het voor de grote menigte. „Ik denk niet dat deze personen supporters zijn. Ze komen wel naar het stadion, maar ze gebruiken het voetbal als platform om hun frustraties over wat dan ook te uiten. Dat zie je ook terug in de maatschappij. Het gedrag in de stadions is anders dan voor corona. Toen waren er ook wel eens incidenten, maar dat waren echt incidenten. We gingen toen ook coulanter om met de reglementen. Nu zetten we ze veel sneller en strenger in, dat zie je aan het snel groeiende aantal tuchtzaken en stadionverboden. Het is zaak dat die dan gehandhaafd worden. Als blijkt dat een stadionverbod een wassen neus is en iemand kan gewoon weer naar binnen, heeft het niet zoveel nut en moeten we zorgen dat we dat beter kunnen handhaven.”

De KNVB en de Eredivisie CV, de overkoepelende organisatie van de Eredivisieclubs, willen op dit moment niet reageren. Ze wachten eerst het overleg af van de Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin vertegenwoordigers van burgemeesters, de politie, de KNVB en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zitten. Zij bespreken de situatie maandag aan het einde van de middag.