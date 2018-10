Voorzitter Fenerbahçe onthult complot tegen Cocu

Volgens de markante president van de Turkse topclub begonnen de praktijken toen Erwin Koeman begin augustus aan de trainersstaf van Fenerbahçe werd toegevoegd. Cocu had Chris van der Weerden direct al meegenomen naar Istanbul. De drie trainers die vorige week werden ontslagen - Turgay Altay, Murat Özturk en Alper Asci - zouden alle vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar een derde partij.

„Nadat Koeman bij de staf kwam, hebben de trainers besloten Cocu niet meer te helpen”, zegt Koç op het clubkanaal van Fenerbahçe, die zegt dat spelers kampten met vermoeidheidsklachten, maar die informatie door de fitnesstrainers niet werd overgedragen. „Er is door de drie ontslagen coaches zo hard getraind, dat er zware blessures hadden kunnen ontstaan. Spelers klaagden erover, maar ook dat werd niet doorgegeven aan Cocu.”

Kleed om Cocu in te rollen

Wie denkt dat Koç het daarbij laat, heeft het mis. Hij geeft nog meer details prijs. „Voor de wedstrijd tegen Besiktas lag er een kleed in de kleedkamer. De drie bewuste trainers zeiden tegen de spelers dat ze Cocu in dat kleed gingen oprollen, om hem terug naar Nederland te sturen. Dat deden ze rond de wedstrijd tegen Spartak Trnava nog een keer. Toen ik dat hoorde, heb ik hen meteen ontslagen.”

Cocu zette vorige week ook drie spelers uit de selectie. Clubicoon Volkan Demirel, inmiddels tweede keeper, zou op een ’schandalige wijze’ tijdens de training de confrontatie hebben gezocht met Koeman, Koç en een ander bestuurslid. De twee andere spelers, Aatif Chahechouhe en Nabil Dirar, zouden de sfeer binnen de groep dusdanig hebben verstoord.

Ontslag niet aan orde

Hoewel Turkse media al weken schrijven over het ontslag van Cocu, is dat volgens de president niet aan de orde. Hij is samen met de hoofdtrainer en technisch directeur Damien Comolli begonnen aan een nieuwe periode bij de club. Cocu zag ook twee belangrijke spelers (Giuliano en Souza) voor 25 miljoen verkocht worden. Koç: „Dat konden we niet weigeren. Het is niet makkelijk om vervolgens een selectie samen te stellen met jonge spelers en een budget van twaalf miljoen euro. Wij zijn een weg ingeslagen en die blijven we volgen. Phillip blijft honderd procent zeker onze trainer. We laten alle onrust nu achter ons.”