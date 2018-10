Russische internationals aangeklaagd na mishandeling

De twee internationals worden beschuldigd van geweldpleging tijdens twee afzonderlijke incidenten in het centrum van de Russische hoofdstad. Het duo zou begin deze week betrokken zijn geweest bij de mishandeling van een man op straat en bij een vechtpartij in een café met twee ambtenaren.

Beide incidenten zijn op video vastgelegd en door de Russische media volop uitgezonden. De beelden leidden tot boze reacties onder de Russische bevolking over het wangedrag van de twee spelers. Kokorin is goed voor 48 interlands, Mamajev heeft er 15 op zijn naam staan.

Kokorin (FC Zenit) en Mamajev (Krasnodar) hebben zich inmiddels op last van de autoriteiten gemeld op het politiebureau. Ze zijn daar wegens ,,hooliganisme'' aangehouden. Het is nog onduidelijk hoe lang ze in hechtenis moeten blijven. Het duo, dat gezamenlijk al eerder in de fout ging, kan in elk geval op sancties rekenen van hun betreffende club.

Alexander Kokorin (L) en Pavel Mamayev Ⓒ REUTERS