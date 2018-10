UEFA spekt Nations League met extra miljoenen

Zowel de betalingen aan de 55 bonden voor deelname aan het toernooi als de winstpremies gaan met 50 procent omhoog. De landen die uitkomen in de A-liga, waaronder Nederland, profiteren het meest.

De UEFA brengt extra geld binnen vanwege de solide financiële situatie bij de bond.

Voor de deelname van Oranje aan de Nations League ontvangt de KNVB niet de oorspronkelijke 1,5 miljoen euro, maar 2,25 miljoen euro, 750.000 euro meer dus.

De groepswinnaars krijgen een verhoogde bonus. Mocht Nederland de groep met Frankrijk en Duitsland winnen, dan vangt het 2,25 miljoen euro, ook 750.000 meer dan eerder vastgesteld. De vier groepswinnaars uit de A-liga spelen in juni 2019 om de eindzege in de Nations League en die is goed voor 6 miljoen euro. Die bonus lag aanvankelijk 1,5 miljoen lager.

Al met al verdient de winnaar van de Nations League bij elkaar 10,5 miljoen euro.