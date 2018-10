Livera nieuwe naamgever Hoofdklasse Hockey Dames

De retailketen, die gespecialiseerd is in lingerie, nacht- en badmode, verbindt zich voor minimaal drie seizoenen aan de sterkste damescompetitie en wordt tevens official supplier van de Nederlandse hockeybond (KNHB). De hoofdklasse voor mannen hoopt ook snel een sponsor te presenteren.

,,Livera gaat zich op de gehele dameshockey-doelgroep richten, met name rondom interlands en toernooien in Nederland”, vertelt KNHB-directeur Erik Gerritsen. ,,We zijn blij dat de Dameshoofdklasse voor het eerst in de historie een eigen partner heeft.”

,,Meer dan zestig procent van alle hockeyers is vrouw”, weet Ruud Jacobse, algemeen directeur van Livera. ,,Deze samenwerking geeft ons de mogelijkheid om met hen in contact te komen.”