Vifit Sport nieuwe co-sponsor schaatsploeg Orie

1 / 2 1 / 2 Jan Smeekens leidt de trainingstrein, met achter hem Hein Otterspeer en Thomas Krol. Ⓒ Timsimaging

INZELL - Vifit Sport stapt met ingang van dit schaatsseizoen als co-sponsor in de ploeg van Jumbo. Het Nederlandse concern neemt de plaats in van De Lotto, dat per 1 oktober is teruggetreden als geldschieter van het schaatsteam van trainer Jac Orie.