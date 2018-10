Nachtje cel voor coach Groeneveld & co

De Kroatische trainer dient donderdagmiddag voor de onderzoeksrechter in Tongeren te verschijnen. Die ondervraging kon woensdag niet meer plaatsvinden door het grote aantal arrestaties in de loop van de dag.

Leko (40) is voor dezelfde misdrijven gearresteerd als alle anderen in het omvangrijke onderzoek naar matchfixing, witwassen en fiscale fraude in het Belgische topvoetbal. ,,Hij heeft een twintigtal vragen beantwoord en de politie was heel correct. En Ivan Leko heeft dat goed doorstaan", zei Van Steenbrugge, die donderdag een gunstige beslissing verwacht voor de trainer van Club Brugge.

Bij Club Brugge staan de Nederlandse voetballers Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld onder contract.