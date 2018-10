Frenkie de Jong: ’Voor volle honderd procent fit’

Vandaag en morgen staan in Zeist twee trainingsessies op het programma, terwijl Koeman op de dag van Nederland-Duitsland in de ochtend ook met zijn 24-koppige selectie het veld op gaat.

Koeman en zijn internationals hopen na de overwinning op Europees kampioen Portugal wederom een zege te boeken tegen een topland. Weliswaar bood Oranje laatst goed partij tegen Frankrijk, het resultaat tegen de wereldkampioen was negatief: 2-1 verlies. En anders enkele dagen later tegen België, nummer één van de wereldranglijst. De verwachting is dat Koeman in de Derby der Lage Landen rekening houdt met de Europese clubverplichtingen van z’n internationals.

Basisplaats lonkt

Frenkie de Jong kan zich in de ArenA opmaken voor een basisplaats. De Ajacied heeft geen last meer van zijn kuitblessure die hem tegen Fortuna Sittard, Bayern München en AZ aan de kant hield. „Tegen AZ had ik kunnen invallen, maar ik ben toen uit voorzorg aan de kant gebleven. Inmiddels ben ik voor de volle honderd procent fit.”

De Johan Cruijff ArenA is met 54.990 toeschouwers uitverkocht voor de interlandkraker in de Nations League tegen de Duitsers.

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft Serge Gnabry (Bayern München) en goalie Bernd Leno van Arsenal opgeroepen voor de wedstrijd in de Nations League tegen Nederland na het afvallen van verdediger Leon Goretzka en doelman Kevin Trapp.