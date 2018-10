Danjuma: ’Geen moeite met één seconde speeltijd’

„Maar dat ik hier sta, zegt precies waarop mijn keuze is gevallen”, zegt de aanvaller van Club Brugge langs het trainingsveld van het Nederlands elftal.

„Natuurlijk ben ik ervan op de hoogte dat ik mijn keuze niet meer kan veranderen als ik tegen Duitsland heb gespeeld, maar dat is voor mij helemaal geen issue. Of de bondscoach me één seconde laat spelen? Daar heb ik nog niets over gehoord, maar ik zou er geen moeite mee hebben. Ik kies op mijn gevoel honderd procent voor Oranje”, aldus de aanvaller die met ’Danjuma’ op zijn shirt zal spelen.

Lees hier het hele verhaal over Arnaut Danjuma Groeneveld:

Arnaut Danjuma Groeneveld in actie in de Champions League tegen Atletico Madrid. Ⓒ AFP