Italië blijft steken op 1-1 tegen Oekraïne

De oefeninterland in Genua tegen Oekraïne eindigde in 1-1. Bij de rust was de stand nog 0-0. Federico Bernardeschi opende voor de thuisploeg in de 55e minuut de score. Roeslan Malinovskij maakte namens de bezoekers na ruim een uur gelijk. Italië wacht alweer vijf wedstrijden op een overwinning.

De oefeninterland tegen Oekraïne stond in het teken van de tragedie in augustus toen een verkeersbrug in Genua instortte. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.

Italië speelt zondag voor de Nations League uit tegen Polen. De teleurstellende ploeg van Mancini heeft na twee duels in groep 3 nog maar één punt, na duels vorige maand tegen Polen (1-1) en Portugal (1-0 verlies).