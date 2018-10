Terry razendsnel terug bij Villa als assistent-coach

De club uit de Championship (tweede profniveau) stelde Dean Smith als hoofdcoach aan, als opvolger van de ontslagen Steve Bruce.

Terry maakte zondag bekend dat hij definitief was gestopt als profvoetballer. De oud-speler van Chelsea zat sinds het voorjaar zonder club, toen hij stopte bij Aston Villa.

Terry speelde negentien seizoenen in de hoofdmacht van Chelsea. Daarmee werd hij vijf keer kampioen, won hij vijf keer de FA Cup en greep hij de Champions League in 2012 en de Europa League in 2013. In 2017 verliet hij Chelsea en kwam hij nog één seizoen uit voor Aston Villa. Daarmee miste hij in mei promotie naar de Premier League. Vorige maand sloeg Terry nog een lucratieve aanbieding van Spartak Moskou af.