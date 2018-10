Volleybalsters met beide benen op grond

Toen Servië later op de dag Japan de overwinning gunde, leerde een ingewikkelde rekensom dat vandaag een doemscenario denkbaar is.

Het komt hoogstwaarschijnlijk wel goed met Oranje, dat bij de eerste drie van de poule moet eindigen om het toernooi na vandaag te mogen vervolgen. Maar er is een combinatie van twee uitslagen mogelijk waarbij Nederland het kind van de rekening wordt. Als Oranje met 3-0 van Servië verliest en Brazilië met 3-0 van Japan wint, moeten bondscoach Jamie Morrison en zijn volgelingen naar huis.

Het gezicht van aanvoerster Maret Balkestein-Grothues stond na afloop op onweer. „Het is gewoon waardeloos”, stelde ze, doelend op de nederlaag, ondanks de 2-1 voorsprong.

Om even later weer wat optimistischer te klinken. „Er is gelukkig niks aan de hand, maar we staan wel weer met beide benen op de grond.”