Strootman krijgt vragen over De Jong

„Ze kenden hem niet”, zegt de middenvelder. „Ze wisten niet waar hij speelde en waren vooral onder de indruk van zijn optreden.”

Dat de 21-jarige De Jong geen doorsneemiddenvelder is, dat wisten ze wel al in Spanje en Engeland. Al was het maar vanwege de vele aandacht die hij daar in de media kreeg voordat de transfermarkt in september weer op slot ging. Bijna wekelijks sierde de Ajacied de cover van een Spaanse sportkrant. Ook serieuze Britse media pakten groot met hem uit.

Tijdens zijn debuut tegen Peru en zijn eerste basisoptreden voor Oranje tegen Frankrijk liet De Jong zien waar hij goed in is. Hij speelde de bal vooral vooruit, draaide voortdurend weg van zijn tegenstander en durfde het ook aan een mannetje uit te spelen terwijl hij geen rugdekking had. Met flair en veel branie. Dat vonden ze zelfs bij de wereldkampioen opvallend.

Kevin Strootman tijdens een training van het Nederlands elftal in aanloop naar de Nations League-wedstrijd met Duitsland. Ⓒ ANP