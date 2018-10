Opgepakte voetbalmakelaar is ’mini-Trump’

„Wat nu gebeurt, is een aardbeving. En ik vrees de tsunami die er op zal volgen”, aldus Petrovic in Belgsiche televisieprogramma Terzake. „De tsunami zal zijn dat we weten dat scheidsrechters te koop zijn en dat wedstrijden verkocht kunnen worden.”

Volgens Petrovic zou de affaire weleens de doodsteek voor het Belgische voetbal kunnen worden. „Het eerste slachtoffer zijn de supporters, die veel geld uitgeven om hun ploeg te zien spelen. Aan hen moeten we denken. Als er geen publiek is, dan is er geen voetbal. Zonder publiek is het voetbal dood.”

Over de opgepakte Mogi Bayat, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan financiële malversaties, heeft Petrovic geen goed woord over. „Hij heeft een monopolie en hegemonie gecreëerd bij een groot aantal clubs. Een speler die vertrekt of een speler die komt, moet langs Bayat passeren. En dat werkt op de zenuwen van andere makelaars."

„Bayat is extreem arrogant en extreem venijnig. Wat hij allemaal op Twitter zet... Ik heb hem al eens mini-Trump genoemd. Hij is de Trump onder de makelaars. Sinds Mogi Bayat er is, hebben we een Trumpisatie van het beroep van makelaar.”

De andere opgepakte makelaar, Dejan Veljkovic, wordt ook nog verdacht van matchfixing.