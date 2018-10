Horrorblessure voor ’amateur-opa’ Argon

Een ernstige botsing in een luchtduel met een verdediger van Legmeervogels werd de 39-jarige spits van onder meer JOS/Watergraafsmeer en Argon noodlottig. Lokken werd met een bovenarm waarin alles was gescheurd met een ambulance naar het AMC gebracht, nadat de wedstrijd al vroegtijdig was gestaakt.

Lokken doet zijn relaas: „In de bekerwedstrijd van Argon drie weken geleden tegen Legmeervogels kopte een verdediger de bal recht in de lucht. Die is voor mij, dacht ik, terwijl ik toesnelde. Maar precies op het moment dat ik sprong bukte hij, waarna ik met een salto over hem heen duikelde. Ik viel op mijn rug met een keiharde smak tegen de grond. Mijn linkerelleboog ving daarbij de grootste klap op.”

„Ik had meteen een ongelofelijke pijn in mijn arm. Nog voordat ik durfde te kijken, flitste er door me heen: dit is dan het einde van mijn carrière. Het bot stak helemaal uit mijn elleboog, die volledig was gespleten.Kotsmisselijk en ondanks helse pijn bleef ik bij kennis. Van het ambulancepersoneel kreeg ik pijnstillers toegediend, maar ondanks die drugs verging ik nog steeds van de pijn.”

Patrick Lokken met zijn hond Ibra. Ⓒ RICHARD MOUW

„’s Avonds in het AMC werd ik direct geopereerd”, vervolgt hij. „Het bot werd gerepareerd en teruggezet. Ik kreeg volop morfine en een paar dagen daarna volgde de tweede ingreep. Er werden schroeven en platen in mijn arm gezet, de hele mikmak”, vertelt Lokken opvallend opgewekt, want de doktoren hebben hem verzekerd dat alles bijna voor honderd procent weer goed zal komen. „Na de winterstop ben ik weer de oude. Kan ik weer lekker voetballen.”

Opa

Een halfjaar geleden raakte Lokken (39) ook al acht weken geblesseerd. „Ik had toen een ingeklapte long en drie gebroken ribben. Ja, ik heb wel wat pech gehad de laatste tijd. En ik ben natuurlijk al wat ouder en kwetsbaar. Ze noemen me bij Argon al opa Lokken. Ik ben de oudste van het team. Maar om nu te stoppen? Daar moet ik echt niet aan denken”, aldus de onverwoestbare pechvogel.