Ricksen met spoed naar Schots ziekenhuis

De aan spierziekte ALS lijdende oud-international moest na een supportersavond bij zijn oude club Glasgow Rangers met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

„Hij zei dat hij pijn in zijn borst had en wilde vertrekken”,, aldus zijn biograaf Vincent de Vries in gesprek met The Scottish Sun.

„Het was erg pijnlijk voor hem, omdat hij niet goed kon ademen. Hij was bang dat hij misschien een longontsteking had. Dat kan erg gevaarlijk zijn als je ALS hebt. Gelukkig lijkt het vals alarm te zijn geweest.”

„Zijn keel zat vol met slijm. Ze hebben hem antibiotica gegeven. Hij is nu nog steeds in het ziekenhuis om aan te sterken voordat hij weer naar huis vliegt. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Hopelijk kan hij binnen enkele dagen terug naar Spanje.”

Schaterlachen

Ondanks zijn zorgwekkende ziekte slaagde Ricksen er tijdens de supportersavond in het Ibrox Stadium wel in om de gasten te laten schaterlachen met zijn Stephen Hawking-achtige spraakcomputer.

De 41-jarige Ricksen rakelde een verhaal op over een avond uit zijn periode bij Rangers. „Na een gewonnen wedstrijd leek het me ’s nachts bij thuiskomst leuk om wat vuurwerk af te steken. Toen ik vervolgens een wond opliep en hechtingen nodig had, besloot ik de clubdokter te bellen. ’Bent u nog wakker?’, vroeg ik. „Ja, want een of andere gek heeft net de hele tijd vuurwerk lopen afsteken’, antwoordde de dokter...”