Opgebloeide oud-Ajacied Noa Lang wil met Club Brugge stunten in Rome

Noa Lang maakt de laatste weken indruk bij Brugge. Ⓒ ANP/HH

ROME - Amper twee maanden in België is Noa Lang (21) nu al een onmisbare schakel bij Club Brugge. De ex-Ajacied moet vanavond in Stadio Olimpico het verdedigingsslot van Lazio open zien te wrikken. „Toen ik hier tekende, was dat met het doel om te overwinteren in Europa.”