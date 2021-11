Bij wereldtitel stapt Max Verstappen over naar ander nummer

Alleen wereldkampioenen hebben de mogelijkheid om het jaar erna te rijden met nummer 1. Verstappen laat in Brazilië weten dat hij die kans in dat geval met beide handen aangrijpt. „Absoluut, want hoe vaak krijg je die kans nou?”, vraagt Verstappen zich hardop af, om vervolgens lachend te vervolgen: „En het is ook goed voor de merchandise…”

Lewis Hamilton behield altijd zijn nummer 44 na zijn wereldtitels. En Nico Rosberg stopte na zijn kampioenschap in 2016. De laatste die voor nummer 1 koos was Sebastian Vettel in 2014 na zijn laatste wereldtitel voor, inderdaad, Red Bull.

