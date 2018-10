Historische prestatie volleybaldames

Oranje won in de laatste poulewedstrijd met Servië de eerste set (25-16) en wist zich zodoende verzekerd van minimaal de derde plaats in de groep.

Setwinst tegen Servië, in de laatste wedstrijd van de tweede poulefase, volstond. Maar de ploeg van bondscoach Jamie Morrison nam geen halve maatregelen en versloeg de opzichtig falende Europees kampioen met 3-0 (25-16, 25-12, 25-20).

Nederland komt in de derde poulefase in een groep van drie terecht. Zondag, maandag en dinsdag spelen deze topploegen allemaal een keer tegen elkaar, waarna de nummers één en twee zich plaatsen voor de halve finales.

Nederland kan na de winst op Servië ook nog eerste worden in de poule, maar dat is afhankelijk van de uitslag van het duel tussen Brazilië en Japan, dat later op de dag wordt gespeeld.

Duidelijk was in de Nippon Gaishi Hall van Nagoya dat Servië, dat al zeker was van de volgende ronde, niet voluit ging. De niet geheel fitte sterspeelster Tijana Boskovic werd buiten de basis gehouden en de Europees kampioen maakte bepaald geen geïnspireerde indruk.

Nederland profiteerde dankbaar, serveerde fantastisch en was zelden op een fout te betrappen. Opvallend was, net als gisteren tegen Brazilië, de serveerkracht van Juliet Lohuis, een nieuwkomer op de middenpositie. Verder verving Celeste Plak na de eerste set aanvoerster Maret Balkestein-Grothues en zij zorgde voor wat spectaculair aanvalsgeweld.

Beste zes

De zege van Nederland op Servië betekende de achtste overwinning in negen WK-wedstrijden en het is voor het eerst ooit dat de Oranje-dames zich bij de beste zes landen van de wereld scharen. Tot op heden was de zevende plek in 1998 de beste prestatie.

In 2015 en 2017 werd EK-zilver veroverd, terwijl in 2016 de World Grand Prix werd afgesloten met brons.

Op de Spelen in Rio waren de vrouwen dicht bij een plak, maar werd in de strijd om het brons verloren van de Verenigde Staten.