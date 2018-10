Omstreden arbiters per direct geschorst

De twee werden woensdag door justitie opgepakt bij een omvangrijk onderzoek naar fraude in het voetbal. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft de straf bevestigd.

Delferière wordt verdacht van corruptie, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Vertenten zou mogelijk betrokken zijn geweest bij matchfixing om degradatie van KV Mechelen te voorkomen. ,,Hun integriteit is aangetast en het vertrouwen is weg'', zei Verbist. ,,Ik vrees het einde van hun loopbaan.''

De Belgische voetbalbond overweegt juridische stappen tegen het tweetal.

De Europese voetbalbond UEFA liet eerder al weten Delferière van de wedstrijd in de Nations League tussen Georgië en Andorra te hebben afgehaald. Dat duel wordt zaterdag gespeeld.

