Nederlander dupe van Belgische matchfixing?

Van Wijk reageerde verbijsterd toen hij er achterkwam dat Eupen alle vier de doelpunten in de laatste zeventien minuten had gemaakt. „Iedereen heeft toch ogen?”, brieste hij destijds nadat hij met KV Mechelen zijn werk afdoende leek te hebben gedaan door met 2-0 te winnen van Waasland-Beveren, al vonden er in aanloop naar dat duel mogelijk ook ongure praktijken plaats.

„Wat moet ik nu nog zeggen?” herhaalde Van Wijk woensdag in gesprek met Het Nieuwsblad nadat in België de bom was gebarsten na arrestiates in de fraudezaak met de naam Propere Handen.

„Ik heb het destijds allemaal al gezegd, ik moet nu mijn gelijk niet halen. Ze hebben me na mijn uitspraken aan het kruis genageld en misschien wel terecht, maar ik zeg nooit dingen waarover ik twijfel. Ik ben blij dat het gerecht nu zijn werk doet.”

Van Wijk begon dit seizoen met KV Mechelen in de Belgische Tweede Klasse, maar werd vanwege teleurstellende resultaten na drie duels ontslagen.