Fusie lonkt voor Amerikaanse MLS en Mexicaanse Liga

De Amerikaanse Major League of Soccer (MLS) is de hoogste voetbalcompetitie met ploegen uit de VS en Canada. De Liga MX is het hoogste niveau van Mexico. „We moeten onze krachten met de MLS bundelen om samen sterker te worden”, reageerde Liga MX-directeur Enrique Bonilla. „Dan kunnen we een sterke positie creëren en meer inkomsten genereren. Dan zouden we kunnen concurreren met de financiële kracht van de Europese clubs.”

„We werken al goed samen met de Liga MX”, vertelt MLS-woordvoerder Dan Courtemanche tegenover ESPN. „Zo hebben we vorig jaar al een wedstrijd georganiseerd tussen de kampioenen van beide competities, Toronto en Tigres.”

Afgelopen zomer werd bekend gemaakt dat Mexico, de VS en Canada het WK van 2026 mogen organiseren. Het Noord-Amerikaanse bid versloeg Marokko. „We denken dat het WK de deur opent om dingen te veranderen”, aldus Bonilla. „Natuurlijk moet je de voor- en nadelen afwegen, maar een Noord-Amerikaanse competitie is zeker een mogelijkheid.”

Ondertussen is de MLS nog sterk aan het groeien. Vanaf 2020 stapt David Beckham in als clubeigenaar van Internacional de Fútbol Miami. Ook muziekstad Nashville heeft vanaf dat jaar een eigen MLS-club.