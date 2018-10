Blom reist af naar Roemenië

De Europese voetbalbond UEFA heeft de 44-jarige Blom aangesteld voor het duel in de Arena Nationala in de Roemeense hoofdstad. De Zuid-Hollander krijgt langs de lijnen hulp van Rob van de Ven, Charles Schaap, Allard Lindhout en Siemen Mulder.

Roemenië en Servië zitten in groep 4 van divisie C, het derde niveau van de nieuwe Nations League. De twee landen troffen elkaar vorige maand al in Belgrado, toen eindigde het duel onbeslist (2-2). Servië heeft na twee wedstrijden vier punten, de Roemenen hebben er twee.