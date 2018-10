Bierhoff: ’We hebben Ajax gezien...’

„Ze hebben technisch zeer goede spelers”, zo blikt bondscoach Joachim Löw vooruit op het duel van zaterdag in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. „Die hebben ze altijd wel gehad. Maar nu hebben ze als ploeg ook weer de weg naar boven gevonden.”

Oranje zit weer een beetje in de lift, zo lijkt het tenminste. En Duitsland heeft wel eens een beter jaar achter de rug gehad. Met het schaamrood op de kaken eindigde 'Die Mannschaft' op het WK in Rusland als laatste in een poule met Mexico, Zweden en Zuid-Korea. Het was de eerste keer dat de viervoudig wereldkampioen een mondiale eindronde al direct na de groepsfase moest verlaten.

Duitsland opende de Nations League vorige maand met een gelijkspel tegen Frankrijk (0-0) en gaat komende dinsdag in Saint-Denis op bezoek bij de de nieuwe wereldkampioen. De laatste groepswedstrijd tegen Oranje staat voor 19 november in Gelsenkirchen op het programma.

De nummer drie van de poule met Nederland, Frankrijk en Duitsland degradeert naar groep B van de Nations League. Een dergelijk gezichtsverlies kunnen de Duitsers zich niet permitteren, beseft Julian Draxler. „Wij zijn volledig gefocust op het Nederlands elftal”, stelt de middenvelder van Paris Saint-Germain.

„We nemen de wedstrijd zeker niet te licht op. We willen de komende week tegen Nederland en Frankrijk laten zien dat Duitsland nog steeds een ploeg is om rekening mee te houden.”

Voor de geblesseerde Marco Reus, Ilkay Gündogan en Leon Goretzka komen de duels met Oranje en Frankrijk te vroeg. Löw maakt zich niet druk dat zijn internationals van hofleverancier Bayern München de laatste weken in matige vorm steken. „Dat kan zomaar weer anders zijn als ze in de Duitse ploeg voetballen. Zo is het ook weleens andersom geweest”, zegt hij.

Oliver Bierhoff, de teammanager van Duitsland, heeft zijn spelers ook al voor het Nederlands elftal gewaarschuwd. „We hebben de wedstrijd van vorige week tussen Bayern München en Ajax gezien”, doelde hij op het gelijkspel in de Champions League (1-1). „Het wordt zeker niet makkelijk."