Van Dijk kreeg kritiek: ’Hij liet het in een overvolle kleedkamer weten’

In de wedstrijd tegen Frankrijk werd de aanvoerder van Oranje afgetroefd door Olivier Giroud. De spits van Chelsea kroop voor Van Dijk en scoorde de 2-1. Bondscoach Ronald Koeman nam het de verdediger van Liverpool kwalijk dat hij Giroud teveel ruimte gaf. „Dat was ook niet handig van me”, erkent Van Dijk. „Dat liet de bondscoach me vlak na de wedstrijd al in een overvolle kleedkamer weten. En dat is ook goed, zo hoort het.”

„Dit is voor ons een uitgelezen mogelijkheid op een resultaat, ook al sla ik Duitsland nog steeds hoog aan”, zegt aanvoerder Virgil van Dijk. „Complimenten over de dingen die goed gingen tegen Frankrijk zijn leuk. Maar uiteindelijk stonden we wel met lege handen.”