Doelman Waasland-Beveren verhoord

Een van hen is doelman Davy Roef, zo meldt Het Nieuwsblad. De naam van de ander is niet bekend, net als waarvan zij worden verdacht. Waasland-Beveren verwacht de spelers donderdagavond terug, voor de oefenwedstrijd in het eigen Freethiel-stadion tegen 1. FC Köln.

Waasland-Beveren eindigde afgelopen seizoen op de twaalfde plek in de hoogste Belgische klasse. In het huidige voetbaljaar staat het elftal van trainer Yannick Ferrera, waarin de Nederlander Milan Massop als aanvoerder fungeert, op de dertiende plek.

Dejan Veljkovic Ⓒ Het Nieuwsblad

De Belgische justitie doet onderzoek naar onder meer matchfixing in de voetbalcompetitie. Het leidde woensdag al tot 25 aanhoudingen, van onder anderen twee invloedrijke spelersmakelaars, twee scheidsrechters, enkele journalisten en trainer Ivan Leko van landskampioen Club Brugge. Leko wordt donderdag verhoord. Voorzitter Dirk Huyck van Waasland-Beveren werd woensdag al ondervraagd, maar hij is inmiddels weer vrij.

Waasland-Beveren verloor vorig seizoen tijdens de laatste speelronde van de reguliere competitie met 2-0 bij KV Mechelen. Omdat Eupen echter met 4-0 won van Excelsior Moeskroen, dankzij vier treffers in de laatste twintig minuten, degradeerde Mechelen op basis van het doelsaldo uit de hoogste afdeling. Eupen eindigde ook op 27 punten, maar het doelsaldo was net iets minder slecht (-17 tegen -18). De bizarre ontknoping leidde direct al tot geruchten over matchfixing.

Volgens informatie van Het Nieuwsblad gaf ’huismakelaar’ Dejan Veljkovic van Mechelen in de week voorafgaand aan het duel subtiele hints aan spelers en bestuursleden van Waasland-Beveren om tijdens de wedstrijd niet voluit te gaan.