Bijzondere straf voor racistische Chelsea-fans

De eigenaar van Chelsea, zelf van Joodse komaf, start daarom een nieuw initiatief om de fans wat lessen bij te brengen. „Roman (Abramovich, red.) ziet het antisemitische in de wereld toenemen”, vertelt Chelsea-voorzitter Bruce Buck tegen The Sun. „Hij heeft ons opgedragen er wat aan te doen. Hij wilde een plan dat het voor de lange termijn zou bestrijden.”

Roman Abramovich Ⓒ AP

Fans die betrapt worden op fascisme mogen vanaf nu kiezen tussen een reis naar vernietigingskamp Auschwitz, of het verliezen van hun seizoenskaart. Vorig jaar ontstond er een hoop commotie rondom de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, een club met veel Joodse supporters. Chelsea-fans zongen antisemitische liedjes. „Een groep van 50 tot 100 zingende fans valt moeilijk te bestrijden. Maar als we er nu een paar kunnen identificeren, gaan we er op reageren.”

Chelsea wordt gesteund door het Fonds voor Holocausteducatie. „Door mensen te verbannen bij de club zal hun gedrag niet veranderen”, reageerde Buck. „We willen ze een stuk besef bijbrengen, zodat ze zich zelf beter willen gedragen.”