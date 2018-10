Kerkhove ziet zegereeks in Hongkong eindigen

De 26-jarige Zeeuwse moest in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Hongkong buigen voor de nummer 40 van de wereld. Kerkhove gaf in de beslissende set een break voorsprong uit handen en wist zich daarvan niet meer te herstellen: 1-6 7-6 (4) 1-6.

De Nederlandse tennisster had de afgelopen weken een niveau lager de ITF-toernooien van Lissabon en Clermont-Ferrand op haar naam geschreven. Kerkhove trok die lijn aanvankelijk door in Hongkong, waar ze door twee overwinningen in de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte. In de eerste ronde won de Zeeuwse, opgeklommen naar plek 200 op de wereldranglijst, het Nederlandse onderonsje met Bibiane Schoofs (6-4 6-0).

Kerkhove kreeg tegen Zhang Shuai kansen op meer, zeker nadat ze in de tiebreak de tweede set had gepakt en in de derde set meteen de service van de Chinese brak. Ze leverde daarna echter drie keer haar eigen servicebeurt in en verloor daarmee de partij.