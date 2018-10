AS Monaco zet trainer op straat

De 44-jarige Portugees moet vertrekken vanwege de slechte resultaten dit seizoen van de club uit het prinsdom. Monaco staat met slechts zes punten uit negen wedstrijden op de achttiende plaats in de Ligue 1.

Jardim, geboren in Venezuela, werkte sinds 2014 bij Monaco. Hij leidde de club in het seizoen 2016-2017 met attractief voetbal naar de eerste landstitel in zeventien jaar. De ploeg van Jardim maakte liefst 107 doelpunten in de Franse competitie. Monaco bereikte dat jaar, met Radamel Falcao en het aanstormende talent Kylian Mbappé als blikvangers, ook de halve finales van de Champions League. „De periode van Jardim gaat de geschiedenisboeken in als een van de mooiste van deze club”, zegt Vadim Vasilijev, vicevoorzitter en directeur van Monaco.

Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van Jardim op de tweede plaats in Frankrijk, wel op flinke achterstand van Paris Saint-Germain. De clubleiding voelt zich nu na een mislukte seizoensstart gedwongen om in te grijpen.