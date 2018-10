Knieblessure Umtiti veel ernstiger dan verwacht

De Franse verdediger van FC Barcelona moet zich volgens Spaanse media laten opereren en kan pas in 2019 weer voetballen. Umtiti kwam eind september voor het laatst in actie, in de door zijn ploeg met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Leganés. Rust leek daarna de juiste remedie voor de Fransman, maar dat is nu toch niet voldoende.

Barcelona staat in de Spaanse competitie op de tweede plaats achter Sevilla. In de Champions League is de ploeg van trainer Ernesto Valverde met zes punten uit twee duels koploper in een poule waar ook het nog puntloze PSV deel van uitmaakt.