’Zlatan Ibrahimovic (39) maakt sensationele terugkeer en gaat met Zweden naar EK’

Voetbal

Adil Auassar ergert zich aan VAR, ’schijtregel’ en kritische Gert-Jan Verbeek

Adil Auassar was vrijdagavond de gebeten hond bij Sparta. Een handsbal van de aanvoerder stelde FC Emmen in staat om in blessuretijd nog een punt te pakken tegen de Rotterdammers: 1-1.