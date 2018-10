Nieuwe hoofdscout voor PSV

Vennegoor of Hesselink is al vier jaar actief als scout bij PSV, dat een nieuwe hoofdscout zocht nadat John de Jong was doorgeschoven naar de functie van technisch manager. De Jong nam die taak over van de naar Everton vertrokken Marcel Brands.

„Jan draait inmiddels bijna vier jaar mee in de scouting en heeft in die periode een uitstekende indruk gemaakt. Een leidinggevende rol is een passende, volgende stap”, aldus De Jong op de website van PSV.

„In het kader van de continuïteit is het erg waardevol als je het vertrek van sommige mensen op kunt vangen met collega’s die gewend zijn aan de manier van werken en de eisen die we stellen. We zijn er blij mee dat Jan mij op wil volgen.”

Vennegoor of Hesselink speelde voor FC Twente, PSV, Celtic, Hull City, Rapid Wien en negentien keer voor Oranje.