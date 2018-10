Kompany: ’Nauwe link met mensen- en drugshandel en prostitutie’

Onze zuiderburen zijn momenteel in de ban van onderzoek naar witwassen, matchfixing en fiscale fraude in het Belgische voetbal.

„Als je het hebt over de voetbalsector, kan je niet verrast zijn. De link is heel nauw met de praktijken van de wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie. Er zijn veel goede mensen, maar ook veel slechte”, zegt Kompany in een vraaggesprek met VTM Nieuws.

Kompany pleit voor meer openheid in de voetbalwereld, vooral bij transfers. ,,Er wordt toch gespeculeerd over lonen van spelers, dat het ze waarschijnlijk niet uitmaakt als dat voor de buitenwereld bekend is. Uiteraard is een makelaar of een bemiddelaar belangrijk voor een speler om belangen te beschermen. Maar waarom het nog niet transparant is, snap ik helemaal niet."