Schultz nieuwe trainer van FC Basel

11.18 uur: De Duitser Timo Schultz gaat komend seizoen aan de slag als nieuwe trainer van FC Basel. De Zwitserse club meldt dat de 45-jarige Schultz een contract voor twee jaar heeft getekend.

Hij volgt interim-trainer Heiko Vogel op, die FC Basel onder zijn hoede heeft na het ontslag van Alex Frei. Bij FC Basel staat de oud-Feyenoorder Wout Burger onder contract. Hij speelde donderdag met zijn club de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League tegen Fiorentina. De Zwitsers wonnen het duel in Italië met 2-1. De tegenstander in de finale komt uit de andere halve eindstrijd tussen AZ en West Ham United. De Engelse ploeg won de eerste wedstrijd met 2-1.

Oud-voetballer Schultz werkte tot eind december bij St. Pauli.

Opnieuw uitvaller door corona in de Giro

10.12 uur: Er is opnieuw een renner in de Giro uitgevallen door corona. De Italiaan Giovanni Aleotti gaat niet meer van start in de zevende etappe na een positieve coronatest.

„Jammer genoeg kan Giovanni Aleotti niet meer starten in de Giro. Na de etappe vertoonde hij enkele symptomen. Hij is meteen afgezonderd van de rest van het team”, aldus zijn ploeg BORA - hansgrohe.

De 23-jarige Aleotti was bezig aan zijn derde Giro. Donderdag moest de Fransman Clément Russo de etappekoers verlaten vanwege corona. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zag in de aanloop naar de Giro maar liefst drie renners afhaken vanwege corona.

Bielsa nieuwe bondscoach van Uruguay

09.43 uur: De voetbalbond van Uruguay heeft de Argentijn Marcelo Bielsa aangesteld als de nieuwe bondscoach. Hij neemt de nationale ploeg onder zijn hoede tot en met het WK in 2026.

Bielsa volgt Diego Alonso op, van wie het contract niet werd verlengd na de uitschakeling in de groepsfase op het WK van vorig jaar in Qatar. De 67-jarige Bielsa zal in juni voor het eerst bij Uruguay op de bank zitten bij twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Nicaragua en Cuba.

Bielsa werkte eerder als bondscoach bij Argentinië (1998-2004) en Chili (2007-2011). Als clubcoach stond hij onder contract bij onder meer Athletic Bilbao, Olympique Marseille en OSC Lille. Hij leidde Leeds United in 2020 na zestien jaar opnieuw naar de Premier League. In februari vorig jaar werd hij bij de Engelse club ontslagen.

Basketballers Nuggets naar volgende ronde play-offs

08.32 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben zich verzekerd van de volgende ronde in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg won de zesde wedstrijd tegen Phoenix Suns met 125-100 en bepaalde daarmee de eindstand in de best-of-seven serie op 4-2.

Nikola Jokic was in Phoenix de grote man bij de Nuggets. De Serviër maakte 32 punten, 12 assists en pakte 10 rebounds. Jamal Murray voegde er 26 punten aan toe. „We hadden dezelfde instelling als bij een thuiswedstrijd, agressief spelen en scoren”, zei Jokic. Bij de Phoenix Suns was Cameron Payne topscorer met 31 punten, maar hij kon zijn team hiermee niet naar de overwinning leiden. Kevin Durant maakte 23 punten voor de Suns.

In de finale van de Western Conference nemen de Nuggets het op tegen Golden State Warriors of Los Angeles Lakers.

In de Eastern Conference valt in de halve finale tussen Boston Celtics en Philadelphia 76ers de beslissing in de zevende en laatste wedstrijd. De Celtics dwongen een beslissend duel af door de zesde ontmoeting met 95-86 te winnen. Met 16 van zijn 19 punten in het laatste kwart had Jayson Tatum een belangrijk aandeel in de zege van de Celtics. Marcus Smart was topscorer met 22 punten. Bij de 76ers maakten Joel Embiid, de meest waardevolle speler van dit seizoen, en Tyrese Maxey beiden 26 punten.

Markink nieuwe voorzitter van de Atletiekunie

08.31 uur: Jan Markink is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Atletiekunie. Hij volgt waarnemend voorzitter Anieke Wierenga op, die de maximale zittingstermijn erop heeft zitten.

De 69-jarige Markink heeft een lange politieke carrière achter de rug. Hij was van april 1995 tot maart 2011 Statenlid en fractievoorzitter van de VVD en ging daarna aan de slag als gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hij is bij veel internationale sportevenementen in de regio Gelderland betrokken geweest.

„Ik zie uit naar de invulling van het voorzitterschap bij de Atletiekunie. Een mooie nieuwe uitdaging. Ik zal er zijn voor zowel de breedte- als ook de topsport. Samen met leden, vrijwilligers, verenigingen, topsporters, bestuurders en medewerkers wil ik werken aan een toekomstbestendige en gezonde Atletiekunie”, aldus Markink.

Algemeen directeur Pieke de Zwart is blij met de nieuwe voorzitter. „Met Jan halen we een stevige bestuurder binnen de Atletiekunie met een uitstekend netwerk en een geweldig gevoel voor het belang van sport voor een vitaler Nederland.”