Feyenoord krijgt weer forse geldstraf van UEFA

18.46 uur: Feyenoord heeft opnieuw een forse boete van de UEFA gekregen. De aanstaande kampioen moet in totaal 39.625 euro overmaken naar de Europese voetbalbond.

De UEFA straft Feyenoord voor verschillende incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Feyenoord moet 30.000 euro betalen omdat tijdens de wedstrijd niet iedereen op zijn stoeltje zat waardoor trappen op de tribunes waren geblokkeerd. Ook werd vuurwerk afgestoken (5500 euro) en belandden er voorwerpen op het veld (4125 euro).

Feyenoord werd door AS Roma uitgeschakeld in de kwartfinales. Fans van de club uit Rotterdam waren niet welkom bij de return in de hoofdstad van Italië. Feyenoord kreeg het afgelopen seizoen veel boetes van de UEFA voor incidenten met supporters rond Europese wedstrijden.

Middenvelder Witsel neemt afscheid als international van België

18.46 uur: Axel Witsel neemt na 130 interlands afscheid van de nationale voetbalploeg van België. De 34-jarige middenvelder speelde geen hoofdrol meer in de plannen van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco van de Rode Duivels.

Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet namen na een teleurstellend verlopen WK in Qatar ook al afscheid van hun nationale ploeg. Zij maakten lang deel uit van een gouden generatie Belgische voetballers die nooit een hoofdprijs wonnen. Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé namen al eerder afscheid.

Mountainbikester Pieterse zevende bij shortrace in Nove Mesto

18.45 uur: Puck Pieterse is bij haar eerste shortrace van de wereldbeker mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto als zevende geëindigd. De 20-jarige wielrenster, die dit jaar al eerder actief was in het veld en op de weg, was vijf seconden langzamer dan de Oostenrijkse Laura Stigger, die de sprint van een vijftal won. Stigger bleef de Zwitsersen Alessandra Keller en Sina Frei voor. De Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot werd vierde.

Achter Pieterse finishte Anne Tauber als achtste. Anne Terpstra, die vorig jaar net naast de eindzege in het wereldbekerklassement greep, kwam als dertiende binnen. De uitslag van de shortrace bepaalt ook de startopstelling van de cross country-wedstrijd van zondag.

Milan Vader eindigde bij zijn eerste optreden in de wereldbeker sinds september 2021 als 37e. De 27-jarige Middelburger heeft lang moeten revalideren nadat hij na een zware val in de Ronde van Baskenland in april 2022 in een kunstmatige coma lag.

De zege ging naar olympisch kampioen Thomas Pidcock, enkele weken geleden nog de nummer 2 van Luik-Bastenaken-Luik en de nummer 3 van de Amstel Gold Race op de weg. De Brit van Ineos won voor wereldkampioen Samuel Gaze uit Nieuw-Zeeland en de Duitser Luca Schwarzbauer.

De wereldbekerwedstrijden, waarvan die in Nove Mesto de eerste is, tellen mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.

Guardiola ziet Aké snel terugkeren bij City

17.58 uur: Trainer Pep Guardiola is positief over het herstel van Nathan Aké. „Het gaat echt veel beter met hem”, zei hij op een persconferentie voor het competitieduel van zondag met Everton. „We gaan zo weer trainen en dan weten we wellicht meer.”

Aké viel vorige week geblesseerd uit tijdens een competitieduel met Leeds United. Hij miste dinsdag de uitwedstrijd tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Beide ploegen spelen woensdag een beslissend duel om een plek in de finale van de koningsklasse van het Europese voetbal. Mogelijk is Aké dan weer inzetbaar.

Manchester City is koploper van de Premier League, met een voorsprong van 1 punt op Arsenal dat een duel meer heeft gespeeld. Arsenal speelt zondag voor eigen publiek tegen Brighton & Hove Albion.

Wielrenner Hirschi wint derde etappe Ronde van Hongarije

17.50 uur: Wielrenner Marc Hirschi heeft de derde etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen, een rit met finish bergop. De Zwitser van UAE Team Emirates kwam na bijna 180 kilometer solo over de streep in Pécs. Hij nam ook de leiderstrui over van de Nederlander Fabio Jakobsen.

De Brit Ben Tullett van Ineos Grenadiers eindigde als tweede, voor zijn landgenoot Max Poole van Team DSM.

Na het sprintgeweld in de eerste twee etappes, waarbij de Nederlanders Dylan Groenewegen en Jakobsen de prijzen verdeelden, was het in de derde rit de beurt aan de klimmers. Er stonden zes beklimmingen op het routeschema, waarvan de laatste klim van 2,3 kilometer een gemiddelde stijging van 9 procent kende.

Vijf renners, onder wie de Belg Dries De Bondt van Alpecin-Deceuninck, lieten zich niet afschrikken door het lastige parcours en kozen voor een vroege ontsnapping. De vijf kregen snel drie minuten voorsprong, maar wisten dat dit waarschijnlijk niet voldoende zou zijn. Terwijl het peloton de gang erin hield, moest Jakobsen met nog 96 kilometer te gaan de groep laten rijden.

Silvan Dillier en Sebastian Schönberger sloten nog aan bij de vluchters, maar met 17 kilometer te gaan werden zij achterhaald. Op minder dan 2 kilometer van de streep zetten Tullett en Hirschi aan, waarna de Zwitser op het laatste stuk Tullett uit zijn wiel reed.

Hirschi had op de streep 8 seconden voorsprong op Tullett en 10 op Poole. In het algemeen klassement in het verschil respectievelijk 10 en 16 seconden. De Ronde van Hongarije maakt onderdeel uit van de UCI ProSeries, het tweede niveau van het wielrennen. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.

Jeroen Bijl technisch directeur bij handbalverbond

15.34 uur: Jeroen Bijl gaat als interim-technisch directeur aan de slag bij het Nederlands Handbal Verbond. Hij zal de functie tot en met de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs vervullen.

Bijl heeft diverse functies in de sportwereld bekleed. De oud-volleybalinternational was tot mei vorig jaar in dienst bij de hockeybond. Hij legde na vier jaar zijn functie als technisch directeur neer. Een paar maanden daarvoor erkende de bond dat het prestatieklimaat bij het nationale vrouwenteam niet veilig was geweest. Hij werkte ook lange tijd bij sportkoepel NOC*NSF en fungeerde in 2018 bij de Spelen in PyeongChang als chef de mission van de Nederlandse ploeg.

„We zijn verheugd dat we Jeroen Bijl kunnen aanstellen. We waren op zoek naar een ervaren technisch directeur en die hebben wij in de persoon van Jeroen ruimschoots gevonden. Hij heeft goede contacten en een groot netwerk binnen de topsportwereld in Nederland. Met zijn kennis, ervaring en achtergrond kan hij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de handbalsport”, aldus Jaap Wals, algemeen directeur NHV.

De 56-jarige Bijl gaat zich bij het handbalverbond onder meer richten op de komende Spelen, maar ook het traject voor de olympische cyclus daarna. Hij kijkt uit naar de nieuwe functie. „Het is een mooie uitdagende klus bij een aansprekende bond en ik ben verheugd dat ik weer een rol kan gaan spelen in een teamsport.”

Renner Van Eetvelt vrijgesproken in dopingzaak

15.33 uur: De Belgische wielrenner Lennert Van Eetvelt is vrijgesproken in een dopingzaak. De Franse dopingautoriteit (AFLD) heeft laten weten de zaak verder niet meer te onderzoeken.

De 21-jarige Van Eetvelt reageerde positief bij een dopingcontrole tijdens de wedstrijd de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Zijn ploeg Lotto-Dstny liet toen weten dat het product dat in het lichaam van Van Eetvelt werd aangetroffen een substantie is die is toegestaan als het gebruik wordt vermeld. Van Eetvelt gebruikte de spray volgens zijn ploeg in overleg met de medische begeleiding.

Van Eetvelt werd door zijn ploeg op non-actief gezet, maar de ploeg zei toen al dat het niet om een veroordeling ging. Hij keert op 24 mei terug in het peloton in de Alpes Isère Tour.

Meer geld in prijzenpot tennistoernooi Roland Garros

14.08 uur: De organisatie van het tennistoernooi Roland Garros heeft het prijzengeld voor de komende editie fors verhoogd. In totaal zit er 49,6 miljoen euro in de prijzenpot van de Franse grandslam, een verhoging van 12,3 procent in vergelijking met vorig jaar.

De winnaars bij de mannen en de vrouwen krijgen 2,3 miljoen euro overgemaakt. De verliezende finalisten ontvangen 1,15 miljoen euro. De deelnemers die in een van de eerste rondes worden uitgeschakeld zien het prijzengeld met ongeveer 12 procent stijgen. Het prijzengeld in de rolstoel- en quadcompetitie stijgt met 40 procent en ook de dubbelaars kunnen meer geld tegemoetzien.

De Spanjaard Rafael Nadal veroverde vorig jaar voor de veertiende keer de titel op Roland Garros. Bij de vrouwen schreef de Poolse Iga Swiatek het toernooi voor de tweede keer op haar naam. De komende editie staat van 22 mei tot en met 11 juni op het programma.

Zorgen om Frimpong, Kossounou en Andrich bij Leverkusen

12.15 uur: Bayer Leverkusen is niet ongeschonden uit de eerste wedstrijd tegen AS Roma in de halve finale van de Europa League gekomen. De Nederlandse WK-ganger Jeremie Frimpong, Odilon Kossounou en Robert Andrich hebben blessures overgehouden aan de 1-0-nederlaag in Rome.

Van de drie lijkt de 22-jarige Frimpong, die in de Oranje-selectie zat tijdens het WK in Qatar, er het beste af te komen. „Het is waarschijnlijk niet al te problematisch”, zei directeur Simon Rolfes.

Andrich en Kossounou lijken er erger aan toe. „Natuurlijk zijn er zorgen dat dit ernstige blessures zijn”, verklaarde trainer Xabi Alonso een dag na de wedstrijd. „Dit is slecht nieuws. We moeten zien of de linkervoet van Andrich is gebroken of dat het slechts een kneuzing is.” Kossounou lijkt een spiervezel te hebben gescheurd, maar volgens Rolfes kan het ook ernstiger zijn.

De nummer 6 van Duitsland speelt zondag de competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart, waarna donderdag het tweede duel met AS Roma in Leverkusen volgt.

Schultz nieuwe trainer van FC Basel

11.18 uur: De Duitser Timo Schultz gaat komend seizoen aan de slag als nieuwe trainer van FC Basel. De Zwitserse club meldt dat de 45-jarige Schultz een contract voor twee jaar heeft getekend.

Hij volgt interim-trainer Heiko Vogel op, die FC Basel onder zijn hoede heeft na het ontslag van Alex Frei. Bij FC Basel staat de oud-Feyenoorder Wout Burger onder contract. Hij speelde donderdag met zijn club de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League tegen Fiorentina. De Zwitsers wonnen het duel in Italië met 2-1. De tegenstander in de finale komt uit de andere halve eindstrijd tussen AZ en West Ham United. De Engelse ploeg won de eerste wedstrijd met 2-1.

Oud-voetballer Schultz werkte tot eind december bij St. Pauli.

Opnieuw uitvaller door corona in de Giro

10.12 uur: Er is opnieuw een renner in de Giro uitgevallen door corona. De Italiaan Giovanni Aleotti gaat niet meer van start in de zevende etappe na een positieve coronatest.

„Jammer genoeg kan Giovanni Aleotti niet meer starten in de Giro. Na de etappe vertoonde hij enkele symptomen. Hij is meteen afgezonderd van de rest van het team”, aldus zijn ploeg BORA - hansgrohe.

De 23-jarige Aleotti was bezig aan zijn derde Giro. Donderdag moest de Fransman Clément Russo de etappekoers verlaten vanwege corona. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zag in de aanloop naar de Giro maar liefst drie renners afhaken vanwege corona.

Bielsa nieuwe bondscoach van Uruguay

09.43 uur: De voetbalbond van Uruguay heeft de Argentijn Marcelo Bielsa aangesteld als de nieuwe bondscoach. Hij neemt de nationale ploeg onder zijn hoede tot en met het WK in 2026.

Bielsa volgt Diego Alonso op, van wie het contract niet werd verlengd na de uitschakeling in de groepsfase op het WK van vorig jaar in Qatar. De 67-jarige Bielsa zal in juni voor het eerst bij Uruguay op de bank zitten bij twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Nicaragua en Cuba.

Bielsa werkte eerder als bondscoach bij Argentinië (1998-2004) en Chili (2007-2011). Als clubcoach stond hij onder contract bij onder meer Athletic Bilbao, Olympique Marseille en OSC Lille. Hij leidde Leeds United in 2020 na zestien jaar opnieuw naar de Premier League. In februari vorig jaar werd hij bij de Engelse club ontslagen.

Basketballers Nuggets naar volgende ronde play-offs

08.32 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben zich verzekerd van de volgende ronde in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg won de zesde wedstrijd tegen Phoenix Suns met 125-100 en bepaalde daarmee de eindstand in de best-of-seven serie op 4-2.

Nikola Jokic was in Phoenix de grote man bij de Nuggets. De Serviër maakte 32 punten, 12 assists en pakte 10 rebounds. Jamal Murray voegde er 26 punten aan toe. „We hadden dezelfde instelling als bij een thuiswedstrijd, agressief spelen en scoren”, zei Jokic. Bij de Phoenix Suns was Cameron Payne topscorer met 31 punten, maar hij kon zijn team hiermee niet naar de overwinning leiden. Kevin Durant maakte 23 punten voor de Suns.

In de finale van de Western Conference nemen de Nuggets het op tegen Golden State Warriors of Los Angeles Lakers.

In de Eastern Conference valt in de halve finale tussen Boston Celtics en Philadelphia 76ers de beslissing in de zevende en laatste wedstrijd. De Celtics dwongen een beslissend duel af door de zesde ontmoeting met 95-86 te winnen. Met 16 van zijn 19 punten in het laatste kwart had Jayson Tatum een belangrijk aandeel in de zege van de Celtics. Marcus Smart was topscorer met 22 punten. Bij de 76ers maakten Joel Embiid, de meest waardevolle speler van dit seizoen, en Tyrese Maxey beiden 26 punten.

Markink nieuwe voorzitter van de Atletiekunie

08.31 uur: Jan Markink is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Atletiekunie. Hij volgt waarnemend voorzitter Anieke Wierenga op, die de maximale zittingstermijn erop heeft zitten.

De 69-jarige Markink heeft een lange politieke carrière achter de rug. Hij was van april 1995 tot maart 2011 Statenlid en fractievoorzitter van de VVD en ging daarna aan de slag als gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hij is bij veel internationale sportevenementen in de regio Gelderland betrokken geweest.

„Ik zie uit naar de invulling van het voorzitterschap bij de Atletiekunie. Een mooie nieuwe uitdaging. Ik zal er zijn voor zowel de breedte- als ook de topsport. Samen met leden, vrijwilligers, verenigingen, topsporters, bestuurders en medewerkers wil ik werken aan een toekomstbestendige en gezonde Atletiekunie”, aldus Markink.

Algemeen directeur Pieke de Zwart is blij met de nieuwe voorzitter. „Met Jan halen we een stevige bestuurder binnen de Atletiekunie met een uitstekend netwerk en een geweldig gevoel voor het belang van sport voor een vitaler Nederland.”