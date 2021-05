Vertrouwen Hakim Ziyech groeit na belangrijke goal: ’We kunnen iedereen verslaan’

En dus stond er een uiterst tevreden Ziyech voor de camera van beIN SPORTS. „Dit voelt heel goed. Ik ben heel blij met deze overwinning. We hebben wel een klein feestje in de kleedkamer, want we wilden de derde plek en die hebben we nu.”

Chelsea won in de halve finale van de FA cup ook al van de ploeg van Pep Guardiola en ook toen scoorde de Marokkaanse international. „Vooraf speelde er veel rond deze wedstrijd, maar we wisten dat we ons eigen spel moesten spelen. Ik ben blij dat ons dat is gelukt.”

Over drie weken staan beide ploegen voor de derde keer in korte tijd tegenover elkaar als de finale van de Champions League op het programma staat. Veruit de belangrijkste confrontatie van de drie. „Natuurlijk geeft dit vertrouwen, maar over drie weken zal het weer heel anders zijn. Er komen eerst nog veel andere wedstrijden. Pas zodra die finale dichtbij komt, zullen we ons daar weer op focussen, maar we hebben laten zien dat we iedereen kunnen verslaan.”