Ronaldo schiet Juventus vanaf strafschopstip naar zege

Paulo Dybala bracht Juventus op voorsprong. Stefano Sturaro tekende voor de gelijkmaker en vervolgens sloeg Ronaldo in de 78e en 89e minuut toe vanaf de strafschopstip. Afgelopen dinsdag was Ronaldo ook twee keer trefzeker vanuit een penalty, in de Champions League tegen FC Barcelona.

Voor Ronaldo was het zijn honderdste optreden voor Juventus. Hij scoorde daarin 79 keer. Matthijs de Ligt werd in de slotfase gewisseld bij Juventus, dat nu vierde staat in de Serie A. De kampioen heeft een achterstand van drie punten op koploper AC Milan, dat later zondag nog tegen Parma speelt.

Atalanta nu ook in competitie weer succesvol

Atalanta heeft voor het eerst sinds 31 oktober weer een competitieduel gewonnen. De club die woensdag verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Ajax in de Champions League, versloeg Fiorentina met 3-0.

Voor de thuisploeg scoorden Robin Gosens voor rust en Ruslan Malinovski en Rafael Toloi na de pauze. Hans Hateboer en Marten de Roon speelden de hele wedstrijd voor Atalanta, dat nu 17 punten uit tien duels heeft.

AS Roma startte voortvarend in de uitwedstrijd tegen Bologna. Na een kwartier stond het al 3-0 voor de Romeinen door doelpunten van Andrea Poli, Edin Dzeko en Lorenzo Pellegrini. Bologna zag Bryan Cristante met een eigen doelpunt de stand op 1-3 brengen, maar nog voor de rust liep Roma uit naar 5-1 via Jordan Veretout en Henrikh Mkhitaryan. De laatste deed dat op aangeven van Rick Karsdorp.

Napoli, de nummer 3 van de Serie A, had moeite met het laag geklasseerde Sampdoria: 2-1. Oud-PSV’er Hirving Lozano maakte een van de doelpunten van de thuisploeg.

