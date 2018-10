Volleybalsters nu tegen China en de VS

De andere poule van de 'Final Six' bestaat uit Italië, Japan en Servië. Van beide poules gaan de nummers een en twee door naar de halve finales.

Oranje versloeg donderdag Servië met 3-0 en eindigde in de tweede ronde als eerste in de groep, voor Japan en Servië. In de andere poule bleef Italië de teams van China en de Verenigde Staten voor.

China is de regerend olympisch kampioen. De Verenigde Staten eindigden bij het toernooi in Rio als derde. In de strijd om brons werd Nederland met 3-1 verslagen.