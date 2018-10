Belgische fans: dit raakt ons in het hart

Dat zegt Eddy Janssis, voorzitter van de overkoepelende organisatie Belgian Supporters. ,,Wij verwachten dat de voetbalbond en de hoogste voetbalklasse, de Jupiler Pro League, zo snel mogelijk orde op zaken stellen.''

Janssis maakt zich vooral zorgen over eventuele manipulatie van wedstrijden. ,,Dat is het ergste wat een supporter kan overkomen. Je gaat vol overgave naar een wedstrijd kijken, maar dan blijkt de uitslag al vast te staan. Het mooie van voetbal is dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Anders kun je beter naar een toneelstuk gaan.''

Wel is hij blij met de actie van justitie. ,,Het belangrijkste is dat de juiste mensen worden aangepakt en dat de naam van personen die er niets mee hebben te maken wordt gezuiverd.''