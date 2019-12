Handbaldames alsnog genomineerd voor Sportploeg van het Jaar

Het Sportgala vindt woensdag 18 december plaats en daarbij behoort nu ook de Oranje handbalploeg. Normaal gesproken wordt er gekeken naar de prestaties van het afgelopen jaar, tot 1 december, maar voor de kersverse wereldkampioen is daar nu een uitzondering voor gemaakt. De sportkoepel NOC*NSF heeft dus het reglement voor de verkiezingen van 2019 aangepast vanwege het buitengewone succes van de Nederlandse handbalvrouwen.

„Vanaf het moment dat de Nederlandse handbalvrouwen dit fantastische resultaat hebben bereikt, hebben wij ons afgevraagd of het mogelijk zou zijn om dit team nog mee te laten dingen naar de sportprijzen van 2019”, aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF.

Zondagavond werden de handbaldames in Japan wereldkampioen door in een bloedstollende finale Spanje in de finale met 29-30 te verslaan. Het kwam aan tot de allerlaatste seconden van de wedstrijd, toen Lois Abbingh vanaf zeven meter Oranje de wereldtitel bezorgde.

Naast de handbaldames komen de volgende ploegen ook in aanmerking voor Sportploeg van het Jaar: Ajax, mannen dubbelvier (roeien), mannen teamsprint (baanwielrennen) en de Oranje Leeuwinnen.