Spanje voorkomt nieuwe EK-stunt Zwitserland

De Spanjaarden beleefde in het westen van Rusland een gelukkige droomstart. Een afzwaaiende hoekschop kwam voor de voeten van Jordi Alba terecht, wiens schot via het been van Denis Zakaria achter de kansloze Yann Sommer belandde. Zo stond de ploeg van Luis Enrique snel op voorsprong zonder echte kansen te creëren.

Overigens was het niet zo dat de Zwitsers die wel hadden. Pas na een halfuur leek de stuntploeg van de achtste finale een beetje los te komen. Het was iets vaker in de buurt van doelman Unai Simon te vinden en oogstte een handvol hoekschoppen. Daaruit kopten de spelers van Zwitserland steevast (ruim) over het vijandelijke doel.

Na rust kwamen de Zwitsers steeds beter in het spel en ontsnapte Spanje twee keer aan de gelijkmaker. Eerst kopte de onfortuinlijke Zakaria net naast, terwijl even later Steven Zuber een slim passje van Ruben Vargas net niet tot 1-1 kon promoveren.

Een kolderiek moment in de Spaanse defensie leverde Zwitserland uiteindelijk wél de 1-1 op. Aymeric Laporte knalde de bal tegen ploeggenoot Pau Torres aan, waardoor de bal zo in de voeten van Remo Freuler kwam. Die bediende Xherdan Shaqiri, die in de verre hoek raak schoot.

Scheidsrechter Michael Oliver geeft rood aan de niet zichtbare Remo Freuler. Ⓒ Reuters

Kort daarop moesten de Zwitsers met tien man verder, toen scheidsrechter Michael Oliver een sliding van Freuler met rood bestrafte. Daarna zat er voor de ploeg van Vladimir Petkovic niet veel meer op dan de negentig minuten ongeschonden doorkomen. Dat lukte, waardoor er voor de Zwitsers voor de tweede keer in vijf dagen een verlenging aan kwam.

In die resterende tijd was het Spanje dat natuurlijk het meest aandrong. De formatie van Enrique beet zich echter keer op keer stuk op Sommer, die onder meer een geweldig antwoord had op een volley van Gerard Moreno. Ook Alba trof de doelman een keerop zijn weg, terwijl ook Dani Olmo Spanje niet aan de verlossende 2-1 kon helpen. De noodzakelijk geworden penaltyreeks werd uiteindelijk tóch een prooi voor Spanje.