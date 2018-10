Nadal helpt met opruimen ravage op Mallorca

Op beelden van de Spaanse krant AS is te zien dat Nadal helpt bij het opruimen van de ravage. Die is ontstaan na de zware overstomingen op het eiland.

Bij het noodweer Spaanse eilandengroep de Balearen kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag tenminste twaalf mensen om het leven, onder wie een 80-jarige vrouw uit Nederland. Het aantal vermisten is nog onduidelijk.

Nadal, die is geboren op Mallorca en er nog altijd woont, heeft zijn tennisacademie beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van de overstromingen. Normaal gesproken had de 32-jarige Spanjaard deze week in Shanghai gespeeld, maar hij gunt zijn vermoeide lichaam rust.