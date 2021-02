Erik ten Hag trots op Ajax: ’On-Nederlands’

Het was gerechtigheid met de hoofdletter G, maar een wonder, want een blunder van Nicolas Tagliafico leek Ajax daarvoor volkomen onnodig de das om te doen. Het elftal van Erik ten Hag speelde op bezoek bij de nummer één van de Ligue 1 bij vlagen uitstekend, maar leek door een dramatische, door Timothy Weah afgestrafte terugspeelbal van de Argentijn zelfs naast een gelijkspel te grijpen (1-0).

Het was een makkelijk gegeven strafschop die de ommekeer teweegbracht, maar daar maalde bij Ajax helemaal niemand om. Na de buiteling van Tagliafico scoorde Ajax op bezoek bij Lille, waar Sven Botman een basisplaats had in het hart van de verdediging, de belangrijke uittreffer waar het zo veel recht op had. Dusan Tadic bleef vanaf elf meter uiterst koelbloedig (1-1). Invaller Brian Brobbey maakte het Amsterdamse feest daarna compleet (1-2).

Ook na het zien van de tv-beelden besluit scheidsrechter Ivan Kruzliak een strafschop te geven aan Ajax. Ⓒ ANP

Ten Hag toonde zich na afloop zo trots als een pauw. „We hebben het uitstekend gedaan. Over de hele wedstrijd was er misschien één onachtzaamheidje, misschien waren het er twee. We kwamen op achterstand, maar dan zie je ook het karakter dat in deze ploeg zit.”

Daar legde hij in de kelder van het stadion de nadruk op. „Het is on-Nederlands en we hebben er hard aan gewerkt. Dan is het mooi dat die groepsdynamiek zich zo ontwikkelt. Daar zijn we heel blij mee en dat zullen we blijven stimuleren. Als je hier nog wint ook, dan is het de perfecte avond. Maar we weten dat we pas halverwege zijn en volgende week hetzelfde moeten brengen. Dan hebben we een goede kans om door te gaan.”

2017

Dat een treetje lager opereren dan in de Champions League geen straf hoeft te zijn, bewezen de Amsterdammers in 2017 toen het elftal van toenmalig trainer Peter Bosz tot de eindstrijd reikte. In de finale was Manchester United te sterk, maar in de Europese campagne – een goede leerschool voor de jonge spelers – werd de gedeeltelijke basis gelegd voor de droomvlucht in de Champions League van twee jaar later.

Het zal de opleiders op De Toekomst dan ook deugd doen dat Ten Hag tegen Lille OSC een basisplaats inruimde voor de net achttienjarige Devyne Rensch, die in Noord-Frankrijk zijn Europese debuut maakte, en de anderhalf jaar oudere Jurriën Timber (19). Rensch had de zware taak om de Franse spierbundel Jonathan Bamba in bedwang te houden en slaagde daarin met verve. Timber speelde met de rust en overtuiging van een routinier.

Brian Brobbey valt in en schiet Ajax in de slotfase naar de overwinning tegen Lille OSC. Ⓒ Foto’s Getty Images & ANP

Waar het optreden van de jonkies een pluim inhield voor de geroemde Ajax-academie, vertelde het ook iets over de status van Sean Klaiber en Perr Schuurs. Op dit moment is de blessuregevoelige Noussair Mazraoui normaal gesproken nog eerste keus van Ten Hag. Klaiber kwam voor bijna vijf miljoen euro over van FC Utrecht als stand-in voor de Marokkaans international, maar is inmiddels dus nummer drie in de pikorde. Schuurs, die aan het begin van het seizoen het volste vertrouwen van Ten Hag kreeg, is voorbij gedenderd door Timber. Al is het veel te vroeg om de Limburger helemaal af te schrijven.

Degene die in het Stade Pierre Mauroy tot het gestuntel van Tagliafico het meest in het oog sprong, was Lisandro Martinez. De Argentijn werd links centraal achterin weer opgesteld, omdat Ryan Gravenberch geschorst was en Daley Blind diens plek op het middenveld innam. Martinez toonde zich de krijger die elke ploeg graag in zijn midden heeft. Mede dankzij de onverstoorbare speler bleef Ajax in het korte stormpje van Lille eenvoudig overeind.

Het opstellen van Martinez was niet de enige noodgedwongen wissel. Maarten Stekelenburg verving de geschorste André Onana, terwijl Dusan Tadic in de spits de logische stand-in van de niet-ingeschreven Sébastien Haller was. Het zorgde met de Brazilianen David Neres en Antony voor samba aan de zijkanten, waarbij aangetekend dat Neres even zijn draai moest vinden. Naarmate de eerste helft vorderde werd Ajax vaster aan de bal en bleek de ploeg van Ten Hag onbetwist de bovenliggende partij.

Met een slimmigheidje verdient Nicolas Tagliafico een strafschop. Ⓒ BSR Agency

Het percentage balbezit voor rust (70%) vertelde eigenlijk het hele verhaal. Het enige dat de Amsterdammers zichzelf moesten verwijten, was dat er niet werd gescoord. De grootste kans was voor Antony, die van dichtbij op Lille-doelman Mike Maignan stuitte.

Na rust moest Ajax gecontroleerd op jacht naar de belangrijke uitgoal. De Fransen vonden het prima en loerden op Amsterdams balverlies en de razendsnelle omschakeling. Ajax drong aan, legde een aantal knappe aanvallen op de mat en een poging van Blind (over) had een beter lot verdiend.

In de 72e minuut leek het volkomen onnodig alsnog mis voor Ten Hag en zijn spelers. Weah, de in Amerika geboren zoon van de Liberiaanse president én eerste Afrikaanse wereldvoetballer van het jaar George Weah, was er als de kippen bij om de te korte bal van Tagliafico op Stekelenburg af te ronden (1-0). De doelman had geen kans. Ajax komende week in de Johan Cruijff ArenA – gelukkig voor Ten Hag – nog wel. Een heel grote zelfs.

