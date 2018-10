Circuit van Zandvoort gepasseerd

De koerswijziging van DTM-promotor ITR betekent dat het Circuit van Zandvoort wordt gepasseerd, waarmee een einde komt aan een achttien jaar lange traditie. Sinds 2001 was de DTM ieder jaar op Zandvoort present. Daarmee was het duinencircuit - dat bij de coureurs populair was - afgezien van de Duitse circuits, de racebaan met de langste DTM-historie.

Lee van Dam van LDP gaat het evenement in Assen organiseren. Hij gaat met volle overgave aan de slag om van de DTM-evenementen een groot succes te maken. „Een poosje terug werd ik gebeld om de DTM Nederland te organiseren. Zij wilden duidelijk een andere weg op. In principe stond ik daar positief tegenover, mits de condities (lees financiële zaken) goed waren. Het was een moeilijke bevalling maar we zijn er samen uitgekomen. Dat resulteerde in een driejarig contract. In het verleden hebben we ook onderhandeld maar kwamen we er wat condities niet uit. Zij wilden ditmaal graag naar Assen komen en hebben ons zelf benaderd. Zij hadden gehoord dat LDP zo’n klus aan kan. Het is niet zo dat ik het ergens anders vandaan heb gehaald”, zei Van Dam verwijzend naar Zandvoort. „Het wordt een mooie uitdaging. Ik denk dat het een goed verhaal is op Assen.”

Op Assen treedt dan ook Aston Martin aan als opvolger van Mercedes. Na 30 jaar gaat Mercedes de Duitse toerwagenstrijd verlaten en komt komend weekeinde op Hockenheim voor het laatst in actie als DTM-deelnemer. Aston Martin gaat strijden tegen BMW en Audi onder supervisie van R-Motorsport dat een joint-venture is van het Zwitserse AF Racing en het Duitse HWA dat bekend is als bouwer van Mercedes DTM-wagens. Die samenwerking moet leiden tot de bouw van vier op de Aston Martin Vantage gebaseerde silhouete-wagens.

„De beslissing van een luxe sportwagenfabrikant als Aston Martin is een historische gebeurtenis voor onze klasse en een mijlpaal voor de internationale oriëntatie van de DTM”, zei DTM-baas Gerhard Berger. „Aston Martin geeft een signaal af aan andere fabrikanten.”