Paralympisch kampioene Mentel stopt met snowboarden

Bibian Mentel toont trots haar twee gouden medailles, die zij dit jaar won in Pyeongchang. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Bibian Mentel stopt met wedstrijdsport. Dat kondigde de paralympisch snowboardster, die vier jaar geleden in Sotsji en dit jaar in Pyeongchang ijzersterk presteerde bij de Paralympics, aan in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.